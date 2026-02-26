In seguito all'incidente di Rogoredo, sono stati spostati i poliziotti coinvolti nelle indagini. Uno di loro ha espresso rimorso, riconoscendo di aver agito in un momento di disperazione e di sentire il peso delle proprie azioni. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla gestione delle situazioni di crisi da parte delle forze dell’ordine.

«Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato». Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel "boschetto" di Rogoredo, a Milano. Nella missiva, scritta in stampatello, il poliziotto precisa di «essere stato sempre onesto e servitore dello Stato» e conclude chiedendo di nuovo scusa: «perdonatemi, pagherò per il mio errore». Intanto sono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Cinturrino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Rogoredo, trasferiti i poliziotti indagati. Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per i miei errori"

Leggi anche: Omicidio Rogoredo, Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”

Pusher ucciso a Rogoredo, trasferiti i quattro poliziotti indagati oltre a CinturrinoVia dal Commissariato Mecenate: sono stati assegnati a incarichi non operativi in altre sedi.

Temi più discussi: L’omicidio di Rogoredo è uno svelamento: sulle polizie servono tutti i se e tutti i ma; Rogoredo, poliziotto arrestato per l’omicidio di un pusher; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente.

Omicidio di Rogoredo, la lettera di Cinturrino: Perdonatemi, pagherò per quello che ho fattoIl poliziotto che ha ucciso il pusher Mansouri a Rogoredo aveva lasciato accanto al corpo una pistola, simulando la legittima difesa. Ora dice: Quell'uomo doveva essere in galera, mi dispiace per la ... rainews.it

Omicidio Rogoredo, un’amica di Mansouri: Cinturrino aveva minacciato Zack di morte, non agiva mai da soloCinturrino non si comportava come un poliziotto, dice a Fanpage.it un’amica di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso da un agente durante un controllo antidroga. fanpage.it

Omicidio Rogoredo, trasferiti in altre sedi i quattro colleghi di Cinturrino indagati. #lapresse #cronaca #Cinturrino #Rogoredo Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/02/26/omicidio-rogoredo-trasferiti-in-altre-sedi-i-quattro-colleghi-di-cinturrino-in facebook

#tagada Rosy Bindi commenta le polemiche politiche dopo l'omicidio di Rogoredo x.com