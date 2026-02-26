Sono stati spostati i quattro agenti di polizia coinvolti nell'indagine relativa all'omicidio di Rogoredo. I trasferimenti sono avvenuti nelle ultime ore e riguardano unità diverse rispetto a quella di provenienza. La decisione si inserisce in un quadro di verifiche interne e approfondimenti in corso. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti interni alle forze dell'ordine.

Sono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del Commissariato Mecenate arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio scorso nel 'boschetto' di Rogoredo, a Milano. I quattro sono stati trasferiti ad incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato in cui prestavano servizio. Il trasferimento dei colleghi di Cinturrino rappresenta un'ulteriore accelerazione nella vicenda, che ora necessita di un tempo minimo di attesa per lo sviluppo degli accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Rogoredo, i colleghi di Cinturrino indagati sono stati trasferiti

Omicidio Rogoredo, trasferiti in altre sedi i quattro colleghi di Cinturrino indagatiI quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti nell’indagine che ha condotto all’arresto di Carmelo Cinturrino, assistente capo del Commissariato...

Trasferiti ad altri incarichi i quattro agenti colleghi di Carmelo Cinturrino e indagati nell’inchiesta sull’omicidio di RogoredoSono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Cinturrino,...

Temi più discussi: L’omicidio di Rogoredo è uno svelamento: sulle polizie servono tutti i se e tutti i ma; Rogoredo, poliziotto arrestato per l’omicidio di un pusher; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente.

Omicidio di Rogoredo: trasferiti i 4 colleghi di Cinturino indagati per favoreggiamentoGli agenti sono stati allontanati dal commissariato Mecenate e destinati a incarichi non operativi. Proseguono l’inchiesta della magistratura e gli accertamenti della Questura di Milano ... msn.com

Indagini su Cinturrino a Rogoredo: dagli interrogatori alle ipotesi di pizzoL'inchiesta sul caso Rogoredo mette sotto accusa un assistente capo: dalle accuse di omicidio alle rivelazioni su metodi intimidatori e possibili richieste di denaro e droga ... notizie.it

Omicidio Rogoredo, trasferiti in altre sedi i quattro colleghi di Cinturrino indagati. #lapresse #cronaca #Cinturrino #Rogoredo Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/02/26/omicidio-rogoredo-trasferiti-in-altre-sedi-i-quattro-colleghi-di-cinturrino-in - facebook.com facebook

#tagada Rosy Bindi commenta le polemiche politiche dopo l'omicidio di Rogoredo x.com