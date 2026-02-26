Durante la serata di Sanremo 2026, il conduttore ha fatto riferimento a Francesca Lollobrigida, due volte medagliata alle Olimpiadi invernali, chiamandola “mamma d’oro”. La frase ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media, dando luogo a diverse interpretazioni e reazioni. La discussione si è concentrata sulla scelta delle parole e sul loro possibile significato nel contesto dello spettacolo.

Home > Sport > Sport invernali > "Se mi sento sminuita per essere stata definita 'mamma d'oro' da Conti? No, secondo me la stanno facendo più grossa di quello che è. Secondo me lui mi ha fatto un gioco di parole con il fatto che ho vinto l'oro, avrebbe potuto dire anche 'mamma bis d'oro'. A me ha fatto piacere, sono la prima che si definisce mamma atleta e che porta un certo messaggio di aiuto". Così a LaPresse Francesca Lollobrigida, rispondendo alla polemica. Che era nata già a seguito dei successi olimpici di Lollobrigida, quando all'atleta era stato più volte associato il suo ruolo di madre.

© Lapresse.it - Lollobrigida a Sanremo 2026: “Mamma d’oro? Non è offesa”

