L’Olimpia Milano torna in campo europeo e affronta una sconfitta che complica il suo cammino nel torneo. Nonostante la recente vittoria in Italia, la squadra fatica a trovare continuità in trasferta e viene superata dall’Hapoel Tel Aviv con un punteggio di 92-84. La partita si gioca con intensità e tensione, lasciando aperti diversi scenari sul futuro della squadra.

Milano, 26 febbraio 2026 – L’Eurolega è più amara dell’Italia per l’Olimpia Milano che dopo la vittoria della Coppa Italia non riparte con il piede giusto nel suo ritorno in Israele, a distanza di 3 anni dall’ultima volta, uscendo battuta dal campo dell’Hapoel Tel Aviv per 92-84. In realtà è stata una gara da montagne russe, dove i biancorossi crollano sotto 15 punti, risalgono nella ripresa fino a sorpassare, ma poi vengono schiantati dal talento infinito degli israeliani che spazzano via la serie di 5 sconfitte consecutive. Non è un match neanche da buttare per l’Armani, si sono viste anche buone cose, ma ancora una volta senza continuità per stare ad alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia lotta ma si inchina all’Hapoel Tel Aviv: play-in sempre più in bilico

