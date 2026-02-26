Loano da record per controllo di vicinato
A Loano, piccolo comune ligure, quasi il 4% della popolazione partecipa attivamente alle iniziative di controllo di vicinato. Questo coinvolgimento rappresenta un dato interessante rispetto alle dimensioni della comunità, evidenziando una forte attenzione alla sicurezza tra i residenti. La partecipazione si traduce in un’attività collettiva che mira a mantenere l’ordine e la tranquillità nel paese.
A Loano, comune ligure in provincia di Savona, 390 abitanti su 11mila partecipano regolarmente al controllo di vicinato. Un record a livello nazionale. Non sono ronde ma gruppi di cittadini che durante il giorno si trasformano in sentinelle. Se qualcosa non va scatta l'allarme. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Controllo di vicinato anche in zona centroLa neonata zona centro implementa il controllo di vicinato in città, portando a ridosso di quota 2mila (siamo a 1937, praticamente un residente su...
