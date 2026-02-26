Lo sci italiano piange Marika Mascherona | l’ex azzurra è morta nell’incidente in Valdidentro insieme ad Alberto De Maron

Un grave incidente in Valdidentro ha coinvolto due sciatori, tra cui una ex atleta italiana. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra chi conosceva la donna e gli appassionati di sport sulla neve. La tragedia ha attirato l’attenzione di molti, lasciando un senso di lutto tra la comunità locale.

Un autentico dramma sulle montagne della Valdidentro ha sconvolto questa mattina gli appassionati di sci e gli abitanti della zona. L’incidente è avvenuto intorno sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Lo sci italiano piange la perdita di Marika Mascherona, ex azzurra in forza alla nazionale, che aveva raggiunto importanti traguardi anche in Coppa Europa. Il suo miglior risultato risale all’inizio del 2022, con un 14° posto in slalom sulle nevi svizzere di Hasliberg. Classe 1998, Marika era nota per il suo impegno nello sci alpino e nello sci alpinismo, attività che praticava con grande entusiasmo insieme alla sorella Katia. La sua carriera e la sua dedizione alla disciplina avevano conquistato la stima di colleghi e compagni di squadra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

