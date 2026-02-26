Durante la settimana di Sanremo, si sono intrecciate storie di musica e relazioni familiari, con i Pooh come sfondo di un episodio che ha attirato l’attenzione. Tra gli artisti in gara, anche Marco Masini ha portato sul palco un’esperienza personale che ha fatto discutere. La scena ha fatto riflettere su come le emozioni possano incidere anche nel mondo dello spettacolo.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Una lunga carriera, che attraversa le mode, i gusti musicali, le generazioni. Marco Masini ha saputo e sa raccontare il mondo di oggi attraverso la musica. Quarant’anni e oltre di canzoni, concerti, spettacoli, edizioni di Sanremo. E’ partito da Firenze e ha conquistato il pubblico. Dai versi iconici di “T’innamorerai” e “Bella Stronza”, fino a “Male Necessario”, il brano che canta con Fedez in questa edizione 2026 del Festival. Carlo Conti story: tutto sul conduttore di Sanremo Un cambio di mode, di epoche, di contesti. Ma il timbro resta quello, inconfondibile. Sette milioni di dischi venduti in tutto il mondo e un’amicizia indissolubile con Panariello, Pieraccioni e Conti, i fiorentini che con lui condividono cene, discussioni di calcio, serate a tavola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo schiaffo al padre, i Pooh fratelli maggiori: storia di Marco Masini, a Sanremo insieme a Fedez

La scena discografica italiana si rinnova con i brani del Festival: Patty Pravo festeggia 60 anni di carriera con "Opera", mentre Marco Masini e Fedez esplorano nuove sonorità. Spazio anche alla maturità di Tredici Pietro e al racconto intimo di Chiello e Nayt. S - facebook.com facebook

Ecco Marco Masini, il cantautore italiano dalle mille sfaccettature, nato a Firenze nel lontano 1964. La sua voce, un timbro musicale esteso capace di toccare le corde dell'anima di chiunque lo ascolti, ha regalato al panorama musicale italiano veri e propri gioi x.com