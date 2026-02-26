Lo Sbaracco | il fuoritutto dei saldi torna nel pordenonese ecco dove e le novità
Lo Sbaracco torna nel pordenonese, offrendo un'occasione per scoprire offerte e promozioni nei negozi della zona. L'evento, dedicato al commercio di vicinato, si svolgerà in un’unica giornata, sabato 28 febbraio 2026, con l’obiettivo di coinvolgere i clienti in un’ampia varietà di occasioni di shopping. La giornata promette di portare un’atmosfera vivace e di favorire le vendite locali.
Torna “Lo Sbaracco”, il grande evento di fine stagione dedicato al commercio di vicinato, che si svolgerà in un’unica data, sabato 28 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Pordenone e Ass,ne Sviluppo e Territorio (C’entro Anch’io), coinvolgerà i comuni di Pordenone, Cordenons. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Perugia, super saldi in centro storico: appuntamento con lo shopping, torna lo SbaraccoLe vie dell’acropoli si preparano a una nuova edizione dello Sbaracco, l’iniziativa promossa dal Consorzio Perugia in Centro, con il patrocinio del...
Commercio, torna lo ‘Sbaracco’: promozioni esclusive per i saldi di fine stagione"Quando parliamo di ‘Sbaracco’ parliamo di una consolidata tradizione che si ripete con regolarità alla fine dei saldi invernali e sia a conclusione...
Argomenti discussi: Lo Sbaracco, sabato 28 febbraio il grande fuoritutto di fine stagione nei comuni del Pordenonese.
A Castelfiorentino due fine settimana con 'Lo Sbaracco': quattro giorni di 'super saldi'A partire da venerdì 27 febbraio inizia lo 'Sbaracco', il mercato delle grandi occasioni che vedrà i commercianti del centro storico proporre, su banchi ... gonews.it
Sbaracco, conto alla rovescia: due giorni di super occasioni accenderanno il centro di SaronnoSARONNO - Conto alla rovescia per lo shopping più atteso: venerdì 27 e sabato 28 febbraio il centro si trasforma in un grande spazio di occasioni con il ... ilsaronno.it