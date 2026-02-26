Lo devo dire La mamma del 16enne morto a Crans Montana interviene dopo l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo per le vittime | cosa è successo

Una madre di un ragazzo morto a Crans Montana parla dopo l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo. La scena, dedicata alle vittime, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito che si è acceso intorno alla manifestazione e all’omaggio fatto durante il festival. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra le persone presenti e gli spettatori a casa.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’omaggio di Achille Lauro alla tragedia di Crans-Montana ha avuto una forte risonanza anche fuori dal Teatro Ariston. Erica Didone, madre di Achille Barosi, uno dei giovani morti nell’incendio in Svizzera, ha commentato pubblicamente il tributo in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Non c’è solo la mia storia in questo tributo, ci sono tanti genitori coinvolti. È per tutti noi”.La dichiarazione arriva a poche settimane dall’episodio che ha causato decine di vittime e che continua a segnare le famiglie colpite, anche in Italia. La vicenda a cui si riferisce l’intervento riguarda la tragedia avvenuta la notte di Capodanno nella discoteca “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Lo devo dire”. La mamma del 16enne morto a Crans Montana interviene dopo l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo per le vittime: cosa è successo Leggi anche: “Lo devo dire”. La mamma del 16enne morto a Crans interviene su Achille Lauro Sanremo 2026, la mamma di una vittima a Crans Montana interviene dopo l’omaggio di Achille LauroIl dolore di una madre attraversa il palco più luminoso della musica italiana e arriva dritto nelle case di milioni di spettatori. Discussioni sull' argomento Tu Brignone, io Vladyslav; Scuole paritarie, convegno al Senato sui diritti dei docenti, Petrenga (FdI): Il DDL è depositato in commissione e ora si attende la data di calendarizzazione. INTERVISTA; Il bando di gara già scaduto ma... noi dobbiamo partecipare; Tommaso Paradiso, poesia delle cose semplici. La fidanzata di Vinicius: Se devo usare una pomata intima, lo devo dire prima a lui. Per il dopingLa coppia tra l'influencer brasiliana Virginia Fonseca e l'asso del Real Madrid Vinicius è tra le più chiacchierate del mondo del calcio, visto che la notorietà e visibilità dei due – contrariamente ... fanpage.it È atteso nel pomeriggio il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è previsto che n - facebook.com facebook Elsa Rubino, la studentessa di 15 anni di Biella rimasta ferita nel rogo di Crans-Montana, sarà trasferita entro poche ore all’ospedale Cto di Torino. La giovane, ora dichiarata dai medici fuori pericolo, era ricoverata a Zurigo dalla notte della strage di Capodan x.com