Livorno 56enne ucciso a coltellate nel centro città
A Livorno, un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un'abitazione nel cuore della città, in via Grande. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme agli agenti della polizia e alla squadra scientifica, per avviare le verifiche necessarie. La scena del decesso ha attirato l'attenzione di forze dell'ordine e cittadini, mentre le indagini continuano per chiarire quanto accaduto.
(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso in un'abitazione nel centro di Livorno, in via Grande. Sul posto i soccorritori del 118, investigatori della squadra mobile della Questura, uomini della polizia scientifica e della polizia locale. Da quanto si apprende, la vittima sarebbe un 56enne e sarebbe stato accoltellato. —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Omicidio a Livorno: ucciso nello studio di un commercialista. Paura in pieno centro
Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato 32enneBRESCIA (ITALPRESS) – Un barista di 55 anni è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale.