Livorno 56enne ucciso a coltellate nel centro città

A Livorno, un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un'abitazione nel cuore della città, in via Grande. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme agli agenti della polizia e alla squadra scientifica, per avviare le verifiche necessarie. La scena del decesso ha attirato l'attenzione di forze dell'ordine e cittadini, mentre le indagini continuano per chiarire quanto accaduto.