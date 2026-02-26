Livorno 56enne ucciso a coltellate nel centro città

A Livorno, un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un'abitazione nel cuore della città, in via Grande. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme agli agenti della polizia e alla squadra scientifica, per avviare le verifiche necessarie. La scena del decesso ha attirato l'attenzione di forze dell'ordine e cittadini, mentre le indagini continuano per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso in un'abitazione nel centro di Livorno, in via Grande. Sul posto i soccorritori del 118, investigatori della squadra mobile della Questura, uomini della polizia scientifica e della polizia locale. Da quanto si apprende, la vittima sarebbe un 56enne e sarebbe stato accoltellato.

