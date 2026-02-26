LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in nove in fuga 32? di vantaggio sul gruppo

Oggi la corsa attraversa la Sardegna con una fuga di nove ciclisti, mentre il gruppo principale segue a circa 32 secondi di distanza. Uno dei favoriti, Filippo Zana, tenta di allungare nella fase odierna, cercando di guadagnare terreno in classifica generale. La tensione cresce mentre i corridori affrontano le ultime fasi della tappa.

14.31 Ci prova Filippo Zana (Soudal Quick-Step), secondo in classifica generale a 4" da Garibbo. 14.30 Si muovono diversi corridori in gruppo, la fuga è ripresa, solo Hudson rimane davanti. 14.29 Attacco di Harry Hudson dalla fuga, ma il gruppo è ormai vicino al ricongiungimento. 14.27 Grande azione di Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), che sta riportando il gruppo sulle ruote della fuga, 15" il distacco. 14.25 Intanto sulla precedente salita del Colle Buggerru Samuele Zoccarato è transito davanti a tutti, prendendosi i 4 punti della classifica scalatori. Dietro a lui Andrea Pietrobon con 2 punti e Gustave Blanc con 1 punto. 14.22 Attacco di Samuele Zoccarato, si stacca Mattia Stenico. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 uomini in fuga a 65 km dall’arrivo13:51 Gruppo ridotto ad una trentina di unità dopo l’azione di Filippo Zana, uno dei favoriti alla vittoria della classifica generale.

