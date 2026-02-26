Erano anni di stadi che sembravano polveriere, c’erano invasioni di campo ad ogni pretesto. La domenica del pallone sconfinava spesso nella cronaca nera, la violenza sugli spalti era di prassi. Gli ultrà consumavano la rabbia con l’inutile spargimento di petardi e fumogeni, in campo volavano sassi, ai cancelli d’ingresso e in curva la celere non risparmiava le cariche. Non si contavano gli scontri tra le forze dell’ordine e i tifosi. La Gazzetta titolava: “Al campionato saltano le valvole”. Saltarono anche i tappi del buonsenso e saltarono i denti dell’arbitro, quella domenica di gennaio del 1976, il giorno 11, quando a Marassi Sampdoria-Inter venne sospesa a un minuto dalla fine per l’invasione di campo di un tifoso della Doria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'invasore di Marassi e il pugno all'arbitro che gli fa saltare i denti. Ma sull'aggressore c'è un mistero

