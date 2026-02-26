L' interscambio ' anomalo' tra M3 e M4 | ecco quanto ci vuole a percorrere la nuova passerella

L'interscambio cittadino non convince tutti. Noi lo abbiamo percorso dal vivo (e vi raccontiamo cosa abbiamo visto) A Milano è arrivato il primo interscambio all'aperto che collega due metro diverse. Si tratta della nuova passerella che permette di raggiungere la fermata di Sforza-Policlinico (sulla Linea Blu) da quella Missori, sulla Gialla, e viceversa. Un percorso all'aperto, tra alberi e ciottolato, che costeggia la Statale e si lascia alle spalle la Torre Velasca. Una passeggiata che però non convince tutti. L'abbiamo percorsa in prima persona e vi raccontiamo com'è andata. Milano Racconta (terza stagione) è un podcast di Milanotoday. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: L'insolito interscambio della metro di Milano: pronto il collegamento a piedi tra M4 e M3

Il Galatasaray vuole Calhanoglu. Inter chiara: “Ecco quanto ci dovete offrire”Il Galatasaray non ha mai davvero smesso di pensare a Hakan Calhanoglu e sarebbe pronto a tornare alla carica nella prossima estate.