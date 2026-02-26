Un’area residenziale nel Mississippi sta vivendo un cambiamento improvviso: le persone non riescono più a dormire. Le notti sono state sconvolte da rumori e disturbi legati a un’innovazione tecnologica che si sta diffondendo rapidamente nella zona. La situazione sta creando disagio tra i residenti, che si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa novità.

Nel cuore del Mississippi, in una tranquilla zona residenziale nei pressi di Southaven, qualcosa è cambiato radicalmente nell’estate del 2024. Da un giorno all’altro, un rombo continuo e assordante, paragonabile al traffico incessante di un aeroporto, ha cominciato a sovrastare il silenzio di strade che non avevano mai conosciuto nulla di simile. La causa? Diciotto turbine a metano trasportate su rimorchi su iniziativa di xAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Le turbine, installate senza preavviso nei pressi di un ex impianto industriale dismesso acquisito da xAI nel 2024, funzionano senza interruzioni, giorno e notte, per soddisfare l’enorme fabbisogno energetico dei data center dedicati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

L'Intelligenza Artificiale di Musk sta rovinando la vita dei cittadini di un paese del Mississippi: non dormono più

