L’Inps ha deciso di eliminare l’invio dei bollettini cartacei per i contributi di colf, badanti e baby-sitter. La novità riguarda principalmente i pagamenti effettuati tramite modalità elettroniche. Potrebbero esserci delle eccezioni per alcune fasce di età, come gli over 76. La transizione verso i sistemi digitali mira a semplificare le procedure e ridurre l’uso di carta.

L’Inps procede verso la dematerializzazione dei contributi per colf, badanti e baby-sitter. Il processo, già avviato, prevede il progressivo superamento dell’invio cartaceo dei modelli di pagamento. La digitalizzazione punta a rendere più fluidi, semplici e tracciabili tutti i processi. Già da gennaio 2026 l’istituto ha sospeso l’invio di bollettini cartacei per i datori di lavoro domestico. L’unica eccezione è per chi ha superato i 76 anni e in passato aveva richiesto la spedizione postale. L’ente spiega che, solo per l’anno in corso, i datori di lavoro di età pari o superiore ai 76 anni continueranno a ricevere la lettera annuale, così da accompagnarli nella fase di transizione al servizio digitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inps non invia più i bollettini cartacei per i contributi di colf, badanti e baby-sitter. Possibili eccezioni per gli over 76

Contributi Inps per colf e badanti: addio ai bollettini cartacei, si pagherà solo onlineL’ente previdenziale accelera sulla digitalizzazione: da quest'anno contributi per i lavoratori domestici solo online, salvo una deroga temporanea...

Leggi anche: Stop ai bollettini per i contributi di colf, badanti e baby-sitter: come saranno pagati e chi è escluso

Temi più discussi: Modello RED INPS: Chi deve farlo e Come; Il nuovo Portale dell’INPS; L'Inps dice addio alla carta: come pagare colf e badanti; Vittime del dovere, l’Inps recepisce l’esenzione Irpef a tutte le pensioni.

Inps, stop all’invio del bollettino per i contributi dei domesticiSolo per l’anno in corso, i datori di lavoro di età pari o superiore a 76 anni continueranno a ricevere la lettera annuale, come misura di accompagnamento nella fase di transizione al servizio online ... msn.com

Addio a bollettini per colf e badanti: cosa cambia per pagamenti e contributiNel 2026 l'Inps non invierà più i bollettini cartacei per i datori di lavoro domestico, che potranno comunque contare su diversi canali e sistemi di pagamento, da quelli digitali agli sportelli di ban ... today.it

Inps, stop all'invio del bollettino per i contributi dei domestici. Resta quest'anno per gli over 76. Ecco le informazione per i pagamenti #ANSA x.com

Studio Laudando. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. Ricevere una lettera dall’INPS che chiede la restituzione di somme fa paura, ma non significa automaticamente dover pagare. Molte richieste nascono da errori, calcoli sbagliati o debiti prescritti. Prima di pag - facebook.com facebook