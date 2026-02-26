Lingua italiana L2 il MUR modifica le regole per l’Elenco degli enti certificatori

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato le norme per l’elenco degli enti che rilasciano certificazioni di lingua italiana come seconda lingua. La modifica riguarda le regole e i requisiti necessari per l’iscrizione e il funzionamento di questi enti. La nuova disposizione stabilisce procedure più chiare e specifiche per garantire la qualità delle certificazioni rilasciate.

Con il decreto n. 149 del 30 gennaio 2026, il Ministero dell'Università e della Ricerca interviene sul decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959, che ha istituito l' Elenco degli enti certificatori della lingua italiana come L2 e definito le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio.

