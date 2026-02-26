La resilienza del mercato del lavoro ucraino ad affrontare agli choc è sorprendente. Nonostante la forza lavoro si sia ridotta di un quarto, la disoccupazione è tornata ai livelli del 2021. E i salari reali sono tornati sopra i livelli pre guerra già dal 2024. Uno studio di Boeri, Anastasia e Zholud L'Ucraina siamo noi. Perché il Foglio ha scelto di avere ogni giorno da quattro anni la difesa di Kyiv in prima pagina La stragrande maggioranza degli studi macroeconomici sulle economie di guerra riguarda il periodo post bellico e si concentra sulla ricostruzione e sulla transizione, piuttosto che sulla resistenza. Per guerre come quelle in Afghanistan o Iraq, per esempio, i decadenti sistemi istituzionali locali non hanno permesso una raccolta dati precisa e accurata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’incredibile resistenza del mercato del lavoro ucraino sotto le bombe

