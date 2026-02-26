La decisione del Tribunale di Padova, che ha riconosciuto come infortunio sul lavoro la caduta domestica di una dipendente in smart working, apre un fronte delicato, ben oltre il singolo caso. La vicenda - sostenuta dal sindacato Fgu Gilda Unams e finita con l'obbligo di rimborso delle spese mediche - fotografa infatti tutte le ambiguità di un modello organizzativo che la pandemia ha di fatto imposto. Il punto non è negare la tutela del lavoratore agile, prevista già dalla legge del 2017, ma evitare automatismi pericolosi. Le abitazioni private non sono luoghi di lavoro in senso tecnico: non rispettano, né possono realisticamente rispettare, gli standard di sicurezza previsti per uffici e stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'incidente in casa è colpa dell'azienda

L’azienda di Rho lascia 42 lavoratori a casa. “Colpa dei dazi di Trump. Il rischio è che lo facciano anche altre imprese”“Se passa il principio che Trump decide dall’altra parte del mondo e qui le aziende chiudono e se ne vanno, rischia di essere seguito a ruota da...

Incidente nel parcheggio dell'azienda, dipendente investita. La Uilm: "Segnaletica e illuminazione insufficienti"I sindacalisti della Uilm Uil Forlì hanno chiesto un incontro urgente all’azienda “allo scopo di intervenire tempestivamente per il ripristino delle...

Esplosione durante sgombero, morti tre carabinieri. Il vicino: Avevano già riempito la casa di gas

Temi più discussi: Smart working, dipendente si fa male a casa. E il giudice riconosce l’infortunio sul lavoro; Si infortuna a casa durante lo smart working: il giudice le riconosce l’incidente sul lavoro; L'incidente in casa è colpa dell'azienda; Terribile incidente domestico: morto il piccolo Riccardo Lucà di soli cinque mesi.

Smart working, dipendente si fa male a casa. E il giudice riconosce l’infortunio sul lavoroLa sentenza del Tribunale di Padova è destinata a imprimere una svolta nell’ambito dei diritti di chi lavora da remoto ... repubblica.it

Smart working, caduta in casa: il giudice fa chiarezza. E per l’Inail è infortunio sul lavoroUn incidente durante una riunione online, l’altalena delle decisioni dell’Inail e la sentenza del Tribunale di Padova: cosa cambia davvero per chi lavora da remoto ... lasicilia.it

"Incidente domestico", ma aveva accoltellato la moglie In casa sangue ovunque e segni di... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook