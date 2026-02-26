L' incendio parte della cucina una persona intossicata dai fumi | sul posto 118 e pompieri

Un incendio si è verificato in una casa di Longiano nel tardo pomeriggio di oggi, provocando una persona intossicata dai fumi. Le fiamme sono partite dalla cucina, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza.

Un incendio si è sviluppato in un'abitazione in via Emilia Levante, nel comune di Longiano, intorno alle 17:45 di oggi, giovedì. Il rogo si è sviluppato al secondo piano della palazzina, interessando in particolare il locale cucina di un appartamento. Due squadre del distaccamento dei Vigili del.