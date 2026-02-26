Lily Collins ruba il ruolo ad Ariana Grande | sarà lei a interpretare Audrey Hepburn nel prossimo film I followers della cantante contro l’attrice | Si è auto-scelta

Il “ Thank u, next” (in italiano “Grazie, il prossimo”) cantato da Ariana Grande in una delle sue più celebri canzoni le si è ritorto contro. Come riporta Dailydot, l’ex star di Nickelodeon era tra le principali candidate al ruolo di Audrey Hepburn nel film biografico sulla realizzazione di “Colazione da Tiffany”. Alla fine, la produzione ha scelto di puntare su Lily Collins, nota per il ruolo di Emily in “Emily in Paris”. I fan di Ariana sono insorti sul web, sottolineando come Collins sia anche produttrice del film e, quindi, che si sia auto-selezionata per il ruolo di Hepburn. La decisione è stata presa e Lily interpreterà Audrey nel film – ancora senza titolo – che racconta la realizzazione del cult cinematografico, focalizzandosi sulle controversie pre produzione e sugli incidenti avvenuti sul set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

