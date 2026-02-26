lidl italia apre un punto vendita in viale corsica a milano e festeggia quota 800

Lidl Italia ha inaugurato un nuovo punto vendita in viale Corsica a Milano, portando il totale delle sue aperture a 800 in tutto il paese. La nuova sede si trova nel quartiere di Milano e rappresenta l’ultimo spazio commerciale aperto dall’azienda. L’apertura si inserisce nella strategia di espansione sul territorio italiano, rafforzando la presenza del marchio nella città.

Milano, 26 febbraio 2025 – Con l’inaugurazione dello store di viale Corsica 21, a Milano, Lidl Italia ha raggiunto quota 800 punti vendita sul territorio nazionale, il 26° nella sola città di Milano. L’inaugurazione del punto vendita in città si è tenuta questa mattina alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, del vicepresidente della Commissione educazione e food policy del Comune di Milano, Alessandro Giungi e del presidente del Municipio 4 di Milano, Stefano Bianco. Il taglio del nastro si inserisce in un ritmato piano di sviluppo del marchio della Gdo sul territorio nazionale, che ha visto l'inaugurazione di ben 23 nuovi punti vendita nelle ultime sette settimane, di cui 11 nella sola giornata odierna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'espansione di Lidl Italia sul territorio nazionale prosegue con una nuova apertura a Scafati, la nona in provincia di Salerno.

