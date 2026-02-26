Leverkusen-Mainz 05 sabato 28 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 28 febbraio alle 15:30 si sfidano Leverkusen e Mainz 05, due squadre in cerca di punti importanti per la classifica. Dopo il pareggio di martedì in Champions League, il Leverkusen punta a vincere per migliorare la posizione nel campionato tedesco. La partita rappresenta un’occasione chiave per entrambe le formazioni di ottenere un risultato positivo e avanzare nelle rispettive competizioni.
Lo 0 a 0 di martedì scorso è bastato al Leverkusen di Hjulmand per blindare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, ma oggi serve una vittoria contro il Mainz 05 di Fischer per recuperare terreno in campionato. Una gara sulla difensiva contro i greci, senza comunque soffrire troppo, terminata a reti bianche con Blaswich non particolarmente impegnato. La differenza ancora una volta l’ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Mainz 05-Augsburg (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Mainz 05 di Fischer è la squadra del momento in zona retrocessione e in casa contro l’Augsburg di Baum.
Mainz 05-Augsburg (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Mainz 05 di Fischer è la squadra del momento in zona retrocessione e in casa contro l’Augsburg di Baum.
Argomenti discussi: Pronostico Leverkusen-Mainz 28 Febbraio 2026: 24ª Giornata di Bundesliga; Il Bayern allunga, il Dortmund rallenta! Leverkusen ko.
Pronostico Bayer Leverkusen vs FSV Mainz 05 – 28 Febbraio 2026La sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e FSV Mainz 05, in programma il 28 Febbraio 2026 alle 15:30 alla BayArena, promette intensità e ritmo. Entrambe ... news-sports.it