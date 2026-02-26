Levante-Alaves venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici El Glorioso può fare il colpaccio

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 si sfidano Levante e Alaves in Liga spagnola, aprendo il turno 26. La partita si svolge in un anticipo del venerdì sera e rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre in ottica salvezza. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sono disponibili quote e pronostici per la sfida.

Saranno Levante e Alaves le squadre che daranno inizio alle danze per il turno numero 26 di Liga spagnola: la sfida avverrà nel consueto anticipo del venerdì notte e metterà in palio importanti punti salvezza. Per i Granotas, siamo quasi alle ultime chiamate: 18 punti in classifica sono davvero pochi, il Maiorca terzultimo dista 6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

