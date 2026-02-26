Venerdì sera alle 21:00 si affrontano Levante e Alaves nel match valido per la 26ª giornata di Liga. La partita si disputa in un momento cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Le formazioni scendono in campo con obiettivi diversi, ma entrambe puntano a portare a casa i tre punti.

Saranno Levante e Alaves le squadre che daranno inizio alle danze per il turno numero 26 di Liga spagnola: la sfida avverrà nel consueto anticipo del venerdì notte e metterà in palio importanti punti salvezza. Per i Granotas, siamo quasi alle ultime chiamate: 18 punti in classifica sono davvero pochi, il Maiorca terzultimo dista 6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Levante-Alaves (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. El Glorioso può fare il colpaccio

Levante-Alaves (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata inizia al Ciutat de ValenciaSaranno Levante e Alaves le squadre che daranno inizio alle danze per il turno numero 26 di Liga spagnola: la sfida avverrà nel consueto anticipo del...

Pronostico Levante vs Alaves – 27 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Levante e Alaves si giocherà il 27 Febbraio 2026 alle 21:00 presso lo Stadio Ciudad de Valencia. Una cornice suggestiva per un match ... news-sports.it

