Nel 2025, l’azienda prevede un aumento degli utili del 15% e un incremento dell’11% nei ricavi. La società sta lavorando a un accordo per una joint venture nel settore aeronautico, mentre continua a ridurre i debiti e a migliorare la distribuzione dei dividendi. Questi sviluppi indicano un focus sulla crescita e sulla stabilità finanziaria.

Il dividendo prima di tutto. Perché ad accendere d’amore Piazza Affari non sono tanto dichiarazioni strategiche quanto il bonifico. Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, presentando i conti annuncia agli analisti: «Vogliamo che Leonardo sia sempre attraente per i nostri investitori. Quest’anno aumenteremo ulteriormente il dividendo». L’incremento sarà del 20% in linea con l’utile netto. Il gruppo archivia il 2025 con ricavi in crescita dell’11% a 19,5 miliardi, ordini a 23,8 miliardi (+13,5%) e un margine lordo a 1,752 miliardi (+14,9%), sopra le attese. Anche la finanza migliora sensibilmente, con una generazione di cassa in aumento del 22,4%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Leonardo, giù i debiti e su la cedola

Argomenti discussi: Leonardo, giù i debiti e su la cedola.

Leonardo: balzo di ricavi ed Ebita nel 2025. Debito in calo a 1 miliardoIl gruppo diffonde i risultati preliminari chiusi con un forte incremento anche degli ordini (+15%) a quota 23,8 miliardi. Il ceo Cingolani: «Si tratta del compimento di un virtuoso percorso iniziato ... ilsole24ore.com

Leonardo, giù l’indebitamento con la cessione da 446 mln dell’Underwater a FincantieriOltre a ricavi margine operativo e flusso di cassa che crescono in doppia cifra, nei conti di Leonardo spicca l’indebitamento: -44,2% ... fortuneita.com