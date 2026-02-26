Leonardo balzo dei ricavi | Raggiunti gli obiettivi anche nei siti in Campania

Nel 2025, Leonardo ha registrato un aumento dei ricavi, raggiungendo gli obiettivi prefissati. L'azienda, attiva nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza, ha consolidato la sua presenza anche nei siti in Campania. I risultati confermano una crescita costante e una strategia di sviluppo che continua a portare frutti. La compagnia mantiene un ruolo chiave nel suo settore di riferimento.

Il 2025 è stato un altro anno importante per Leonardo, il gruppo controllato dal ministero dell'Economia, che opera nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza e che dopo l'inizio della guerra in Ucraina è impegno su scala globale nei programma di rafforzamento dei sistemi di difesa. Sono in significativa crescita tutti gli indicatori rispetto al 2025: in aumento gli ordini, (che hanno raggiunto 23,8 miliardi di euro, +13,5% rispetto al 2024) "a conferma del continuo rafforzamento dei core business" anche grazie ad un importante ordine nel settore aeronautica, "in un contesto di mercato nel quale la domanda di sicurezza resta elevata".