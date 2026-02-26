lente aggiuntiva per iphone 17 pro con ingrandimento fino a 24x

È disponibile una lente aggiuntiva progettata per l’iPhone 17 Pro, capace di offrire uno zoom ottico fino a 24x. Questo accessorio si aggancia facilmente al dispositivo, consentendo di ingrandire soggetti lontani senza perdere qualità dell’immagine. La soluzione si rivolge a chi desidera approfondire la fotografia con lo smartphone, ampliando le possibilità di scatto senza dover ricorrere a strumenti più complessi.

Questo testo analizza un accessorio esterno studiato per espandere lo zoom ottico sull’iPhone 17 Pro, offrendo una capacità molto superiore a quella di serie. L’innesto sandmarc propone una lente da 72 mm che espande l’ingrandimento possibile, con implicazioni significative per nitidezza e resa cromatica. Il fileto del kit include la lente, una custodia dedicata e un sistema di montaggio per i filtri, indispensabili per un utilizzo pratico sul campo. Attualmente l’iPhone 17 Pro offre uno zoom ottico pari a 4x a una lunghezza focale equivalente di 100 mm. L’accessorio Sandmarc porta lo zoom ottico fino a 24x. Va distinto lo zoom ottico da quello digitale: quest’ultimo effettua un semplice ritaglio dell’immagine e può degradare i dettagli a seconda della dimensione del sensore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

