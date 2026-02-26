Disco verde dal Consiglio provinciale all’acquisto di una porzione immobiliare situata in via Palermo 21a. Gli spazi oggetto dell’acquisizione si trovano all’interno di un edificio già in gran parte di proprietà della Provincia e sede di uffici tecnici e amministrativi. Si tratta di circa 330 metri quadrati a uso uffici, collocati al piano soprastrada e dotati di accesso autonomo dall’esterno, cui si aggiungono due posti auto nell’area destinata ad autorimessa al piano seminterrato. "Con questo acquisto la Provincia di Perugia diventerebbe proprietaria dell’intero immobile, fatta eccezione per gli spazi commerciali al piano terra e parte delle autorimesse - precisa l’ingegner Andrea Moretti, dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ente acquista un immobile in via Palermo: "Spazi jolly utili anche per le scuole"

Il Teatri Stabil Furlan inaugura la nuova sede negli spazi dell’Ente FieraIl Teatri Stabil Furlan inaugura la nuova sede e si trasferisce negli spazi dell’Ente Fiera di via della Vecchia Filatura 10, a Torreano di...

Chi acquista un immobile proveniente da donazione non rischia più di doverlo restituire: la novità nel dl SemplificazioniPer lungo tempo l’acquisto di un immobile proveniente da una donazione è stata un’operazione problematica: il rischio a cui si poteva andare incontro...

Temi più discussi: L’Ente acquista un immobile in via Palermo: Spazi jolly utili anche per le scuole; Un ente può cedere beni a privati che superino i costi della realizzazione dei lavori?; Rimosse le protezioni antinfortunio per accelerare i tempi: quando l’ente è responsabile ex 231?; Pubblicato il nuovo Regolamento sul rating di legalità: un’occasione che anche l’Ente locale non deve sprecare.

L’Ente Parchi acquista 37 ettari ai GessiL’Ente di gestione delle aree protette bolognesi ha acquistato nei giorni scorsi, da privati, 37 ettari di territorio nella zona della Croara, tra i Comuni di San Lazzaro di Savena e Pianoro. Si ... ilrestodelcarlino.it

Enti locali: Roberti, Edr Trieste acquista ex caserma via RossettiUdine, 25 ott - Con un finanziamento di 15 milioni di euro da parte della Regione, l'Ente di decentramento regionale di Trieste potrÃ acquistare l'ex caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti per ... ilgazzettino.it

PUNTO VENDITA Campagna Amica: è possibile acquistare i prodotti della Filiera Agricola Italiana, fatti solo con materie prime agricole italiane, tracciate e controllate da una Ente Terzo di certificazione. Qui si trovano sempre i valori di Campagna Amica: italia - facebook.com facebook