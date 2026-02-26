Ricordate la terribile emergenza maranza? Ecco: nel decreto sicurezza sparisce la registrazione della vendita di coltelli nei negozi. Un classico della destra al governo. Alzare la paura oltre la soglia di guardia, fare un decreto, e poi non parlarne più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La riforma Meloni-Nordio è la vendetta perfetta del governo contro i giudici che applicano il dirittoSe accostata ai numerosi atti illegittimi di questo esecutivo, la revisione costituzionale appare per quel che è: la reazione a una frustrazione...

La vera emergenza dell’Italia si chiama sanità, ma il governo dorme (o pensa ai maranza)I casi del San Raffaele di MIlano e del Sant'Eugenio di Roma dimostrano senza ombra di dubbio che la sanità - pubblica e privata - è il grande malato...

Temi più discussi: L’emergenza maranza (che non c’è più) è la metafora perfetta del governo Meloni; Con i maranza abbattuto il divario tra Nord e Sud; Omicidio in strada nel quartiere dei maranza. Anche a Roma abitanti costretti al coprifuoco; Maranza, il ritorno: così le baby gang hanno conquistato il parcheggio tra scippi e minacce.

L’emergenza maranza (che non c’è più) è la metafora perfetta del governo MeloniRicordate la terribile emergenza maranza? Ecco: nel decreto sicurezza sparisce la registrazione della vendita di coltelli nei negozi ... fanpage.it

Omicidio in strada nel quartiere dei maranza. Anche a Roma abitanti costretti al coprifuocoUn extracomunitario ucciso davanti a un supermercato. All'Aurelio la gente ha paura: denunce e manifestazioni ... ilgiornale.it

Emergenza maltempo, Meloni: "Vogliamo dare risposta complessiva per Niscemi e altre aree colpite" - facebook.com facebook