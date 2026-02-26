Leggenda Pinsoglio | strappa il quarto rinnovo alla Juve ha giocato 6 volte in 10 anni

Dopo anni di presenza tra i pali della Juventus, Pinsoglio si trova in una posizione inaspettata, con poche apparizioni in campo negli ultimi tempi. Con le recenti scelte tecniche e le nuove esigenze della squadra, il suo ruolo ha subito un cambiamento, lasciando spazio a nuovi profili. La sua esperienza rimane un punto di riferimento, anche se il rapporto con la maglia bianconera sembra ormai arrivato a un punto di svolta.

Ora che Di Gregorio è finito in panchina per eccesso di papere, e che Perin ha preso due gol sotto le gambe in Champions, hai visto mai che arrivasse il suo turno? Il turno di Carlo Pinsoglio, l’ultima vera bandiera del calcio italiano. La Juve ha ufficializzato l’ennesimo (il quarto) rinnovo di contratto del suo ormai storico terzo portiere. Ha prolungato fino al 2027. Arriverà a dieci stagioni di fila in bianconero, con un curriculum leggendario: 6 presenze in tutto, di cui solo una da 90 minuti in Sampdoria-Juventus del 26 maggio del 2019. Pinsoglio – lo celebra la Gazzetta – “è un riferimento per il gruppo, non solo per i portieri. Conosce bene il club e la sua storia, in questi anni è stato sempre in prima linea per contribuire alla costruzione di un gruppo solido. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

