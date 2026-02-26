L’Arma alla ’Cecco Angiolieri’ per diffondere la legalità. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando provinciale dei Carabinieri di Siena per la diffusione della "Cultura della Legalità" tra i più giovani, i militari della locale Compagnia hanno tenuto un ciclo di incontri formativi alla ’Cecco’. Le conferenze hanno visto la partecipazione attenta e interattiva degli alunni delle classi seconde e terze, accompagnati dai docenti. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i ragazzi su temi di stretta attualità e di forte impatto per la loro fascia d’età, fornendo loro gli strumenti cognitivi per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legalità, carabinieri alla ’Cecco’

Benevento, Carabinieri nelle scuole per educare alla legalitàProseguono gli incontri dei Carabinieri di Benevento nelle scuole per sensibilizzare gli studenti su legalità, bullismo, uso dei social e prevenzione...

Educare alla legalità: dialogo tra Carabinieri e giovaniTempo di lettura: 2 minutiContinua in Irpinia la serie di incontri tra l’Arma dei Carabinieri e gli studenti delle scuole nell’ambito dell’ampio...

Discussioni sull' argomento Legalità, carabinieri alla ’Cecco’; SIENA, CARABINIERI ALLA SCUOLA CECCO ANGIOLIERI PER PROMUOVERE LA LEGALITÀ; I carabinieri a scuola: alla Cecco Angiolieri incontri per insegnare ai ragazzi come riconoscere e difendersi dai pericoli; Carabinieri in classe: dai social al motorino, gli studenti imparano a stare al sicuro.

ReggioTV. . Legalità in piazza a Melicucco, la scuola incontra i Carabinieri per avvicinare i giovani alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine Leggi qui l'articolo https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/124563/legalita-in-piazza-studenti-protagonisti-a-melicucco- - facebook.com facebook