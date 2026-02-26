Legalità carabinieri alla ’Cecco’
L’Arma alla ’Cecco Angiolieri’ per diffondere la legalità. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando provinciale dei Carabinieri di Siena per la diffusione della "Cultura della Legalità" tra i più giovani, i militari della locale Compagnia hanno tenuto un ciclo di incontri formativi alla ’Cecco’. Le conferenze hanno visto la partecipazione attenta e interattiva degli alunni delle classi seconde e terze, accompagnati dai docenti. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i ragazzi su temi di stretta attualità e di forte impatto per la loro fascia d’età, fornendo loro gli strumenti cognitivi per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Benevento, Carabinieri nelle scuole per educare alla legalitàProseguono gli incontri dei Carabinieri di Benevento nelle scuole per sensibilizzare gli studenti su legalità, bullismo, uso dei social e prevenzione...
Educare alla legalità: dialogo tra Carabinieri e giovaniTempo di lettura: 2 minutiContinua in Irpinia la serie di incontri tra l’Arma dei Carabinieri e gli studenti delle scuole nell’ambito dell’ampio...
