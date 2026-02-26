Leao batosta terrificante | l’annuncio gela i tifosi del Milan

Un nuovo aggiornamento riguarda il calciatore del Milan, lasciando i tifosi senza parole. L’annuncio appena diffuso ha suscitato grande sorpresa tra gli appassionati, che ora attendono di capire come si svilupperanno le prossime settimane. La situazione si fa più complessa, e tutti gli occhi sono puntati su eventuali sviluppi futuri.

L’ultimo annuncio scuote i sostenitori del Milan: il protagonista è ancora una volta Leao, ecco tutti i dettagli. È sicuramente il giocatore di maggior talento della rosa del Milan ma quella di Leao è una stagione, fin qui, ancora una volta troppo altalenante per quelle che sono le sue reali potenzialità. Alcuni problemi fisici hanno inciso sul rendimento dell’attaccante portoghese che, in ogni caso, vuole trascinare i rossoneri in questo finale di stagione. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it A puntare il dito contro Leao è questa volta l’ex giocatore di Juventus e Atalanta, Daniele Fortunato, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista a ‘TuttoMercatoWeb’: “ Se ti chiami Juventus, Inter o Milan, è fondamentale avere a disposizione calciatori che giochino ad alti livelli con continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

