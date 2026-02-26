Le tensioni tra medici il tentativo di scongelare il cuore sotto l’acqua il trapianto su Domenico Ecco cosa successe al Monaldi all’arrivo del box

Quando il 23 dicembre scoprirono lo stato in cui versava il cuore che poteva salvare il piccolo Domenico Caliendo, inorriditi, i sanitari dell’ospedale Monaldi tentarono l’impossibile. Estratto l’organo dal box-frigo in cui era stato trasportato da Bolzano a Napoli, fu subito chiaro che il cuore appariva di fatto trasformato in un blocco di ghiaccio. L’équipe sanitaria del Monaldi che già si preparava all’intervento in sala operatoria a quel punto provò a scongelare l’organo con acqua fredda, poi tiepida, infine calda. Un tentativo disperato, di cui dà notizia oggi Repubblica sulla base delle testimonianze rese da tre infermieri, che non diede l’esito auspicato. 🔗 Leggi su Open.online

