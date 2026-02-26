Le ragioni del Sì e del No politici giuristi e avvocati a dibattito a Pisa

A Pisa, un incontro riunisce politici, giuristi e avvocati per confrontarsi sulle ragioni del Sì e del No. L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti utili per comprendere meglio le implicazioni della questione in discussione. L’evento si propone come un momento di confronto aperto, dove si analizzano diversi punti di vista senza prese di posizione ufficiali.

Pisa, 26 febbraio 2026 - Un appuntamento per orientarsi, informarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Questo pomeriggio alle 17:30, nella Sala Sammartino del Cinema Arsenale di Pisa (via San Martino 63), si terrà l'incontro pubblico sui quesiti referendari dal titolo "Capire per decidere", promosso dall'associazione culturale Periphèria. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini un'occasione di confronto diretto sulle ragioni del sì e del no, per favorire una scelta informata e non condizionata dagli slogan o dalle contrapposizioni ideologiche. «Siamo un'associazione culturale e in momenti come questi è nostro dovere promuovere iniziative che aiutino le persone a comprendere, fornendo loro le informazioni necessarie – afferma Mary Ferri, presidente dell'associazione culturale Periphèria –.