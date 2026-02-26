Le poche ‘vedove’ di Inzaghi risorgono dopo l’addio alla Champions | il confronto con Chivu è impietoso

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il rapporto tra i tifosi e l’attuale allenatore si fa teso. Le critiche si concentrano sui risultati recenti e sulla gestione della squadra, che in poche settimane ha subito segnali di crisi. La squadra sembra attraversare un momento difficile, con molte opinioni che si focalizzano sulle scelte tecniche e sugli esiti delle partite più recenti.

L’attuale tecnico dell’Inter ha perso la metà delle partite: le ultime due hanno messo il timbro sul suo breve quanto fallimentare percorso europeo Non crediamo siano così numerose le ‘vedove’ di Simone Inzaghi. Chivu sta vincendo, anzi stravincendo uno Scudetto che a inizio stagione, o anche dopo la sconfitta con la Juve alla terza giornata, appariva piuttosto complicato per non dire utopistico. Tutti o quasi davano il Napoli come grande favorito, perché ne aveva appena vinto uno al fotofinish proprio contro i nerazzurri e speso un’altra montagna di soldi sul mercato per accontentare Conte. Alle spalle per tanti l’Inter, questo sì, ma anche se non soprattutto il Milan di Massimiliano Allegri: senza coppe, come insegna lo stesso Conte, è più easy. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Le (poche) ‘vedove’ di Inzaghi risorgono dopo l’addio alla Champions: il confronto con Chivu è impietoso Leggi anche: Champions League, tutto pronto per il test europeo di Chivu: il confronto con il cammino con l’era Inzaghi Chivu Inter, il confronto con Inzaghi dopo 16 giornate: numeri, punti e prospettive scudettodi Redazione Inter News 24Chivu Inter, il primo bilancio della gestione dopo 16 giornate di Serie A racconta una squadra in vetta alla classifica... Temi più discussi: Fare famiglia da soli: chi (e come) aiuta le mogli e i mariti che restano vedovi; Il secondo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica; Il toccante messaggio di Kimberly alla vedova di Eric Dane: Ci mancheranno i nostri ragazzi; Val Pellice: nasce il primo gruppo di auto mutuo aiuto per persone vedove. Elena Rui in Le vedove di Camus: il Premio Nobel poliamoroso«In un momento di complicità con l’attrice Catherine Sellers (una delle amanti di Albert Camus) che, delusa e arrabbiata, cercava informazioni e conferme circa i tradimenti dello scrittore, l’amica ... ilmattino.it Le vedove di Albert CamusMentre scrivo alcuni versi celebri di Albert Camus tornano alla memoria: l’invincibile estate che sorge nel bel mezzo del peggiore inverno (e che in queste settimane, fuor di metafora, ci fa ... napoli.repubblica.it Forse dipende dal fatto - spesso criticato-che Inzaghi sostituiva gli ammoniti per evitare il secondo giallo. Magari questa è la spiegazione delle poche espulsioni.Magari…. x.com Henry: “L’Inter di Inzaghi era pronta per affrontare le big: era imprevedibile, intensa, sapevi che contro di loro non avevi mai il controllo totale della partita. Questa non è la stessa Inter: ha perso quell’imprevedibilità e forza tattica che la rendevano speciale i facebook