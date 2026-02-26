Le parole choc del presidente del Tar Friuli | Tutti vantano diritti anche zingari migranti e animali

Il presidente del Tar Friuli ha commentato le dinamiche attuali della giustizia amministrativa, sottolineando come siano presenti numerose sfide legate alla gestione di molteplici pretese da parte di diversi soggetti. Ha evidenziato come l’attività quotidiana della magistratura si trovi a confrontarsi con situazioni complesse, tra cui il crescente numero di diritti riconosciuti e le richieste provenienti da gruppi diversi.

Ci sono "elementi di complessità" nell'attività quotidiana della magistratura. Al "caos istituzionale" collegato alla "complessità giuridico-istituzionale", si aggiunge anche "la proliferazione dei diritti soggettivi pubblici, le pretese nei confronti della pubblica amministrazione". "Tutti vantano, più o meno a ragione, diritti: i migranti, i delinquenti, gli zingari, gli animali". "Ma pochi si ricordano di avere doveri e soprattutto oneri". L'occasione per l'analisi delle difficoltà a cui vanno incontro i magistrati è la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del Tar per il Friuli Venezia Giulia. A delinearla è stato oggi il presidente Carlo Modica de Mohac di Grisì.