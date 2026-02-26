L'estetica di Lana Del Rey sotto la metanfetamina della house music. Nella gabbia del Festival delle ballad si fa notare. Gli occhialoni da mosca, il look extralarge e stravagante questa volta non bastano: il testo è poco centrato, il ritornello non arriva, il tormentone non c’è. Una bromance basata sulle bastonate della vita che possono arrivare dai social o dal passaparola al bar, dipende dalla generazione di appartenenza. Masini spinge con intensità, Fedez concentrato. La forza tranquilla di una piccola storia che da un fallimento sentimentale trova la leggerezza di una commedia americana ben scritta. Se festival della canzone è, questa è una canzone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le pagelle Ditonellapiaga si fa notare (7), da sagra della pannocchia J-Ax (5) | Il racconto della seconda serata: l'omaggio di Lauro

Leggi anche: Le pagelle Ditonellapiaga si fa notare (7), da sagra della pannocchia J-Ax (5)

Leggi anche: Le pagelle Lillo fuori giri (5), J-Ax sagra della pannocchia (5), Ermal Meta intenso (6,5)

Temi più discussi: Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della prima serata; Chiello sorprende, male J-Ax, Ditonellapiaga è una star. Le pagelle di Sanremo (di L. Piras).

Sanremo 2026, le pagelle e i voti della prima serata: Serena Brancale (8) da podio, Bambole di pezza (5) rimandateQueste sono le pagelle della prima serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano tutte e 30 le canzoni, da Fedez e Masini a Ditonellapiaga ... fanpage.it

Sanremo 2026, le pagelle e i voti della seconda serata: si riparte con Patty Pravo (6)Qui le pagelle della seconda serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si esibiscono 15 dei 30 concorrenti di quest'edizione: tra di loro 3 dei ... fanpage.it

Chiello sorprende, male J-Ax, Ditonellapiaga è una star. Le pagelle di Sanremo x.com

Capelli & Pagelle. Nuova puntata: focus su Ditonellapiaga Con Nico Di Biasio e Salvo Filetti analizziamo look, stile e scelte hair. Ascolta l’episodio e dicci la tua: promossa o bocciata Regia Radiocast: @directorvivianasantanello Assistente alla regia: @ - facebook.com facebook