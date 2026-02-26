Le nuove collezioni di scarpe di grande nome vengono presentate a Milano, dopo aver fatto il giro delle principali capitali della moda. Le maison mostrano le loro proposte, tra innovazione e tradizione, pronti a conquistare le vetrine e i negozi di tutto il mondo. L’attenzione si focalizza sui dettagli e sulle scelte di stile che definiranno il prossimo periodo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sguardo al futuro. Dopo New York e Londra, è finalmente arrivato il turno di Milano di svelare le tendenze e le ossessioni estetiche della prossima stagione. Dalle scarpe Fendi Autunno 2026 ai modelli firmati Prada, Gucci e Bottega Veneta, quali It Shoes andranno di moda? In vista dell’Autunno-Inverno 202627, le passerelle milanesi sembrano allora dividersi in due “fazioni” contrapposte eppure complementari. Da una parte spicca un minimalismo ricercato e ultra sofisticato, dall’altra si nota un gusto sopra le righe, votato ad un massimalismo glamour e magnetico, a tratti barocco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nuove It Shoes secondo Fendi, Prada e Gucci

Non una borsa, né un gioiello: l'accessorio del momento sono le palline per l'albero di Natale firmate Prada, Dior, Fendi &co...Dopo aver “vestito” ristoranti, resort, alberghi e salotti, la moda ha una nuova passione: l’albero di Natale.

Vans x Palace: le nuove Low 2 incoronate skate shoes dell’annoVans e Palace lanciano le Low 2: edizione limitata, tecnologie pro e due colorway esclusive.

FENDI X GOAT | Song:- Fendi 2 | Ronaldo [EDIT]

Temi più discussi: It shoes primavera 2026: i modelli che vedremo dappertutto; Novità moda d'inverno: le scarpe Smoking Hot di Alberto Ciaschini sono la nostra ultima fashion obsession; Dalla corsa allo street style, il ritorno delle sneakers più desiderate; JaBari e Malik Williams, identikit delle nuove Olsen: i gemelli stilosi del 2026 sono loro.

It shoes primavera 2026: i modelli che vedremo dappertuttoSono tantissimi le nuove it shoes apparse sulle passerelle della primavera estate 2026. Modelli che ci hanno fatto sognare e, magari, mettere da parte il budget necessario per accaparraceli. A ... amica.it

Nuovi oggetti del desiderio. Le It Shoes firmate della Primavera-Estate 2026Il guardaroba della stagione calda si arricchisce così di silhouette grintose e sofisticate, sinonimo di una femminilità decisa e di un’eleganza eclettica. Tra altezze vertiginose e design senza ... iodonna.it

Nuovo brand, nuove sneakers @victoria_shoes vi aspetta in store! disponibili in store dal 22 al 32 - facebook.com facebook