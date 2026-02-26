Le notizie sul basket sono indiscrezioni sulla Triestina auspico chiarezza

Le ultime notizie sul basket riguardano indiscrezioni su un possibile trasferimento del titolo sportivo a Roma, mentre la Triestina è al centro di un’indagine della guardia di finanza per riciclaggio. La situazione solleva domande sulla trasparenza delle operazioni e sui futuri sviluppi delle vicende in corso. Entrambe le situazioni continuano a essere monitorate dalle autorità competenti.

Le parole sono quelle del governatore Massimiliano Fedriga, intervenuto questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar. In merito all'Unione: "Tuteleremo la nostra comunità" La Pallacanestro Trieste nei titoli della stampa nazionale per la possibilità del trasferimento del titolo sportivo a Roma e gli amministratori della Triestina indagati per riciclaggio dalla guardia di finanza. Non è un bel momento per lo sport triestino e i pensieri coinvolgono direttamente anche la Regione Friuli Venezia Giulia che, negli anni, si è spesa in termini di sponsorizzazione, nei confronti delle due principali realtà professionistiche del capoluogo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

