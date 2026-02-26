le malattie si curano non si combattono

Affrontare le malattie con un linguaggio di guerra può sembrare facile, ma rischia di semplificare troppo situazioni complesse. È più utile pensare alla cura come a un percorso di attenzione e supporto, piuttosto che a una battaglia da vincere o perdere. Questo modo di vedere le cose favorisce un rapporto più sereno con le persone che devono affrontare problemi di salute.

Parlare di guerrieri, battaglie e di nemici da sconfiggere è un approccio comprensibile ma sconsigliato da anni, eppure ancora molto diffuso Quando nel 2018 Gianluca Vialli rese noto di avere un tumore al pancreas disse di non considerarlo un «nemico» e di non considerare le terapie a cui si era sottoposto una «battaglia». La notizia circolò molto, perché riguardava uno degli ex calciatori italiani più ammirati di sempre, poi morto nel 2023. Ma anche perché il suo approccio si contrapponeva apertamente a una diffusissima tendenza a parlare di malattie e di terapie, specialmente quelle oncologiche, in termini di combattimento, lotta o guerra. Rimase un caso piuttosto isolato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

