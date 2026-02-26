Nel cuore della Svezia, nella città portuale di Helsingborg, nel 2017 nacque un luogo che nessun amministratore delegato vorrebbe mai visitare — eppure che ogni imprenditore dovrebbe conoscere. Il Museum of Failure, ora diventata una mostra itinarante, è una collezione straordinaria di prodotti commerciali nati sotto una cattiva stella: idee coraggiose, investimenti milionari e strategie di marketing che si sono schiantate contro la realtà del mercato con la forza di un treno in corsa. L’istituzione è opera di Samuel West, psicologo svedese con una passione dichiarata per gli insuccessi aziendali. La sua tesi di fondo è tanto semplice quanto provocatoria: il fallimento è il motore nascosto dell’innovazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Le lasagne Colgate e il museo svedese che celebra i flop aziendali più clamorosi della storia

