Le lacrime di Gianluca Gazzoli nel backstage di Sanremo dopo aver ricordato la mamma | Sono esploso

Durante la serata di Sanremo, Gianluca Gazzoli ha partecipato alla semifinale delle Nuove Proposte. Dopo aver dedicato un momento a sua madre, deceduta recentemente, ha lasciato il palco visibilmente emozionato. Nel backstage, le emozioni hanno preso il sopravvento, portandolo a versare alcune lacrime. La scena ha suscitato molta attenzione tra il pubblico presente e i telespettatori a casa.

Era il 2 maggio 2014 ed un giovanissimo, ma già formidabile Gianluca Gazzoli ci chiedeva spazio presentandosi con un video che mostrava già tutto il suo talento. Questo impeccabile video toccava argomenti che purtroppo ancora oggi sono molto attuali. Ieri facebook

A Gianluca Gazzoli gli auguro ogni bene per la sua carriera, è bravo per davvero e ieri se l'è cavata distintamente. #sanremo2026 x.com