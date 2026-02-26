Le lacrime di Gianluca Gazzoli nel backstage di Sanremo dopo aver ricordato la mamma | Sono esploso

Durante la serata di Sanremo, Gianluca Gazzoli ha partecipato alla semifinale delle Nuove Proposte. Dopo aver dedicato un momento a sua madre, deceduta recentemente, ha lasciato il palco visibilmente emozionato. Nel backstage, le emozioni hanno preso il sopravvento, portandolo a versare alcune lacrime. La scena ha suscitato molta attenzione tra il pubblico presente e i telespettatori a casa.

Gianluca Gazzoli è salito sul palco dell'Ariston ieri sera per la semifinale delle Nuove Proposte: dopo aver ricordato sua madre, morta lo scorso settembre, è uscito di scena e nel backstage non ha trattenuto le lacrime. "Quando sono sceso da quel palco, è esploso tutto", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli: "Certi segni si notano"; le lacrime per la madre scomparsaGianluca Gazzoli ha lanciato le prime due sfide tra i giovani di Sanremo 2026, aprendo la seconda serata del Festival con entusiasmo ed emozione.

Gianluca Gazzoli, il sogno di Sanremo nel giorno del compleanno della mamma: “Morta poco tempo fa”In apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è stato Gianluca Gazzoli a sorprendere (e commuovere).

