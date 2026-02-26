Le imprese siciliane puntano all' Asia Tamajo | Leva per la crescita del nostro commercio

Le imprese siciliane stanno intensificando i loro sforzi verso i mercati asiatici, cercando nuove opportunità di crescita e sviluppo. La strategia punta a diversificare i canali di vendita e ad aprire nuove collaborazioni internazionali. Questa direzione rappresenta un passo importante per il rafforzamento del settore economico regionale nel panorama globale.

La Sicilia guarda con decisione ai mercati asiatici e rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione. Il dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana promuove una missione imprenditoriale in occasione della 7ª edizione di Sial India, in programma dal 10 al 12 aprile al.