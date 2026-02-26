Le immagini dell' assalto al bancomat di Troia | in tre piazzano carica esplosiva poi il boato

Un'auto è ferma al centro della strada, mentre tre persone - con volto coperto e luci sui caschi - piazzano le cariche esplosive (le cosiddette ‘marmotte’) nel bancomat. Una persona, sembrerebbe un anziano, è ferma a poche decine di metri dal commando in azione, atterrito per la scena a cui sta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Boato nella notte a Troia, salta in aria il bancomat Unicredit: è il nono attacco dall'inizio dell'annoIl colpo, stando alle prime informazioni, sarebbe andato a segno; al momento non è stato ancora quantificato il bottino.

Boato in piena notte, assalto al bancomat delle Poste di SantarcangeloRimini, 24 febbraio 2026 – Un botto fortissimo ha svegliato i residenti a Santarcangelo intorno alle 3 del mattino.

Temi più discussi: Antagonisti e Pro Pal, altre 18 misure cautelari per gli assalti a La Stampa, Ogr e Leonardo; Lavoriamo con l’incubo degli assalti: lo Stato agisca, o prima o poi ci scappa la tragedia; INTERVISTA A CONTRE-ATTAQUE: È STATA LA BANDA FASCISTA DI QUENTINE DERANQUE A LANCIARE L’ASSALTO; Vicenza, assalto a ditta orafa: sfondano il cancello con una ruspa e portano via i gioielli.

Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce, scene da Far West in Puglia: sparatoria con i carabinieri e due fermatiLunedì mattina, statale 613 Brindisi–Lecce. Per chi era in auto sembrava una coda come tante, poi le immagini hanno cambiato tutto: mezzi di traverso, fiamme in carreggiata, esplosioni, colpi d’arma d ... alphabetcity.it

Immagini impressionanti dell’assalto al portavalori sulla Lecce-BrindisiNei video girati dagli automobilisti si vedono almeno sei persone armate, alcune con tute bianche e il volto coperto ... varesenews.it

+++ LE IMMAGINI DELL'ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA SUPERSTRADA LECCE-BRINDISI +++ I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito due fermi per l'assalto al portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra Lecce - facebook.com facebook