Le Havre-Paris Saint Germain sabato 28 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Vittoria parigina allo Stade Oceane

Sabato 28 febbraio alle 21:05 si sfidano Le Havre e Paris Saint Germain allo Stade Oceane. La formazione parigina, guidata da Luis Enrique, ha ottenuto una vittoria che le permette di proseguire il cammino in Champions League e di mantenere la posizione in vetta alla Ligue 1. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati prima del match.

Non è stata proprio una passeggiata, ma alla fine il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e affronta quest'oggi il Le Havre per mantenere la vetta della Ligue1. Il Ciel et Marine ha perso l'occasione di chiudere completamente la lotta salvezza perdendo sul campo del Nantes, sorpreso dai canarini nella prima mezzora di gioco.