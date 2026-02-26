Le Havre-Paris Saint Germain sabato 28 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Sabato sera, alle 21:05, si sfidano Le Havre e Paris Saint Germain in una partita valida per la Ligue 1. Dopo una serie di incontri intensi, il PSG di Luis Enrique ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League e ora si concentra sul campionato francese. La sfida promette equilibrio e tensione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica.

Non è stata proprio una passeggiata, ma alla fine il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e affronta quest'oggi il Le Havre per mantenere la vetta della Ligue1. Il Ciel et Marine ha perso l'occasione di chiudere completamente la lotta salvezza perdendo sul campo del Nantes, sorpreso dai canarini nella prima mezzora di gioco.