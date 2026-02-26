Le Havre-Paris Saint Germain sabato 28 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 21:05 si gioca la partita tra Le Havre e Paris Saint Germain. La squadra di Luis Enrique ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e ora si prepara a sfidare il Le Havre per conservare il primo posto in Ligue 1. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili.

Non è stata proprio una passeggiata, ma alla fine il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e affronta quest'oggi il Le Havre per mantenere la vetta della Ligue1. Il Ciel et Marine ha perso l'occasione di chiudere completamente la lotta salvezza perdendo sul campo del Nantes, sorpreso dai canarini nella prima mezzora di gioco.