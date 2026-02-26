Le Havre-Paris Saint Germain sabato 28 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Sabato sera alle 21:05 si gioca la partita tra Le Havre e Paris Saint Germain, una sfida importante per entrambe le squadre. Il PSG, guidato da Luis Enrique, cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre il Le Havre affronta l’occasione di mettere in difficoltà gli avversari. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con le formazioni pronte a scendere in campo.

Non è stata proprio una passeggiata, ma alla fine il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e affronta quest’oggi il Le Havre per mantenere la vetta della Ligue1. Il Ciel et Marine ha perso l’occasione di chiudere completamente la lotta salvezza perdendo sul campo del Nantes, sorpreso dai canarini nella prima mezzora di gioco. Il vantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

