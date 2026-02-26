Lda e Aka 7even paragonati a Rita De Crescenzo | Su di noi tante cattiverie

La seconda serata del Festival di Sanremo ha regalato un ottimo risultato per la squadra di napoletani in gara. Infatti, il duo LDA e Aka 7even sono risultati tra i primi cinque (in una classifica randomica) tra i 15 big che si sono alternati ieri sul palco dell'Ariston. Un risultato importante per i due giovani napoletani che, nei giorni scorsi, con la loro “Poesie clandestine”, sono stati accolti con diffidenza dalla stampa di settore che ha avuto modo di ascoltar in anteprima le canzoni in gara. “Ho letto tante cattiverie, tanti commenti che non mi aspetterei da un uomo o una donna adulti. Con tutto il rispetto, abbiamo sentito dire che siamo ‘Rita De Crescenzo al quadrato’, ecco: a me questo sembra un commento fatto con cattiveria da una persona che non capisce di musica e quindi sta lì a Sanremo per grazia divina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

