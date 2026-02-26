Lavori urgenti sulle tubature | chiuse due scuole
Acerra chiude due scuole domani a causa di lavori urgenti sulle tubature che hanno compromesso il servizio idrico. Sul territorio saranno presenti autobotti per garantire l’approvvigionamento, mentre le strutture scolastiche resteranno chiuse fino a nuovo avviso. La situazione ha reso necessario intervenire rapidamente per risolvere le criticità legate alla condotta San Clemente-Cercola.
Servizio di autobotti sul territorio, e chiusura per domani di due plessi scolastici ad Acerra, per le difficoltà di erogazione del servizio idrico dovuto ai lavori urgenti regionali sulla condotta San Clemente-Cercola. Il sindaco Tito d'Errico, ha infatti emesso un'ordinanza con la quale ha.
